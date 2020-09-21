Noviçok'un yaratıcısı, Rus muhalif lider Navalni'den özür diledi

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Noviçok'un üretildiği gizli Sovyetler Birliği programında görev alan bir bilim insanı zehirlendikten sonra tedavisini Almanya'nın başkent Berlin'de devam edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'den özür diledi.

Noviçok adlı sinir gazını kamuya ilk duyuran Vil Mirzayanov, konuk olduğu televizyon programında, "Bu suçta, bu maddenin üretilmesinde rol aldığım için Navalni'ye en içten özürlerimi sunuyorum" dedi.

Mirzayanov özür dilerken, Noviçok'un üretiminde görev alan diğer bilim insanları Navalni'nin sinir ajanıyla zehirlenmiş olma ihtimali olmadığını ifade ettmişti.

Mirzayanov, Rus muhalif siyasetçinin sonunda iyileşeceğini öngördü; "Navalni'nin biraz sabırlı olması gerekecek ancak sonunda sağlığına kavuşacak". Rus bilim insanı, Navalni'nin iyileşmesinin bir yılı bulabileceğini ifade etti.

Noviçok üzerine ilk makaleleri yazan Mirzayanov, bir süredir ABD'de yaşıyor.

Almanya'da doktorlar, Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği sonucuna varmıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.

Kremlin, olayın kendileriyle bir bağlantısı olduğunu yalanlıyor.