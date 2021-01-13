Noviçok ile zehirlenmesinden bu yana Almanya'da bulunan Navalni, pazar günü Moskova'ya döneceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Rusya'nın en tanınan muhalif figürlerinden Aleksey Navalni, Noviçok ile zehirlenmesinden yaklaşık 5 ay sonra, 17 Ocak'ta Almanya'dan Moskova'ya döneceğini bildirdi.

Kendini sağlıklı hissettiğini söyleyen Navalni, uçak biletini aldığını ve pazar günü Pobeda Havayolları uçağıyla Moskoca'ya iniş yapacağını ifade etti.

Navalni, "Ortada dönüp dönmeyeceğime dair bir soru işaret hiç yoktu. Burası güzel bir ülke, ama gelmek benim tercihim değildi. Buraya bir yoğun bakım kutusunda tek bir nedenle getirildim; beni öldürmeye çalıştıkları için" dedi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri sisteminin ertelenmiş hapis cezasının ertlemesini iptal etme girişiminin kendini ülkeye dönmekten caydırmak için yapıldığını ima eden Navalni, "Putin artık sadece Kremlin'e üzerinde 'Aleksey, lütfen hiçbir koşul altında geri dönme' yazılı bir pankart asabilir" dedi.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edilmesinden bu yana Almanya'da fizik tedavi görüyordu.