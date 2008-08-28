Novak Djokovic zorlanmadı

Teniste yılın 4. ve son Grand Slam urnuvası olan ABD Açık'a, tek erkeklerde ilk tur, tek bayanlarda ise 2. tur maçlarıyla devam edildi.



ABD'nin New York kentindeki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi kortlarında, bu yıl 128'incisi düzenlenen ve toplam 20 milyon 657 bin dolar para ödüllü turnuvanın 3. gününde, tek erkeklerde, 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, Fransız Arnaud Clement'i 6-3, 6-3 ve

6-4'lük setlerle 3-0 yenerek 2. tura yükseldi. 5 numaralı seribaşı Rus Nikolay Davydenko, İsrailli Dudi Sela'yı 6-3'erlik 3 setle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.



Tek erkeklerdeki diğer 1. tur maçlarında 30 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, Fransız Julien Benneteau'yu 4-6, 7-5, 6-3, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2, 18 numaralı seribaşı İspanyol Nicolas Almagro, Kanadalı Frank Dancevic'i 6-3, 6-4 ve 7-5 ile 3-0, 19 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga, İspanyol Santiago Ventura'yı 6-7, 6-4, 6-2 ve 6-3 ile 3-1, 26 numaralı seribaşı Rus Dmitry Tursunov, Arjantinli Eduardo Schwank'ı 7-5, 4-6, 7-5 ve 7-6 ile 3-1, 28 numaralı seribaşı Çek Radek Stepanek de, İtalyan Potito Starace'i 7-5, 6-3 ve 6-1 ile 3-0 yenerek tur atladılar.



Tek bayanlarda



Tek bayanlar 2. tur maçlarında ise 2 numaralı seribaşı Sırp Jelena Jankovic, İsveçli Sofia Arvidsson'ı 6-3, 6-7 ve 7-5 ile 2-1 yenerek 3. tura yükseldi.



3 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Romen Sorana Cirstea'yi 7-6 ve 6-1, 5 numaralı seribaşı Rus Elena Dementieva da, Fransız Pauline Parmentier'i 6-2 ve 6-1 ile 2-0 yenerek bir üst tura çıktılar.



12 numaralı seribaşı Fransız Marion Bartoli, İspanyol Virginia Ruano Pascual'ı 6-4 ve 6-2, 14 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka, Çek rakibi Iveta Benesova'yı 6-2 ve 6-3, 15 numaralı seribaşı İsviçreli Patty Schnyder, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-3 ve 6-3, 21 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, İtalyan Maria Elena Camerin'i 6-1 ve 6-2, 23 numaralı seribaşı ABD'li Lindsay Davenport, Rus Alisa Kleybanova'yı 7-5 ve 6-3,

28 numaralı seribaşı Slovenyalı Katarina Srebotnik, Avusturyalı Yvonne Meusburger'ı 6-1 ve 6-3,

29 numaralı seribaşı Avusturyalı Sybille Bammer da, Fransız Aravane Rezai'yi 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldular.



Tek bayanlarda bugün 3 seribaşı isim turnuvaya veda etti. 8 numaralı seribaşı Rus Vera Zvonavera, Ukraynalı Tatiana Perebiynis'e 6-3 ve 6-3 ile 2-0 yenilirken, 25 numaralı seribaşı İtalyan Francesca Schiavone, İngiliz Anne Keothavong'a 6-2, 3-6 ve 6-4 ile 2-1, 26 numaralı seribaşı İspanyol Anabel Medine Garrigues da, Çinli Zheng Jie'ye 6-1 ve 6-4 ile 2-0 yenilerek 2. turda turnuvadan elendiler.



Turnuvaya yarın, tek bayanlar ve tek erkeklerde yapılacak 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

