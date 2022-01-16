Novak Djokovic'in itirazı reddedildi; tenis yıldızı Avustralya'dan sınır dışı edilecek!

Erkekler teniste bir numara olan Novak Djokovic, Covid aşı bilgileri olmadığı için alınmadığı Avustralya'da, mahkemeye açtığı itiraz davasını kaybetti. Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edilecek.

Avustralya'da Federal Mahkeme, Djokovic'in vize iptaline yönelik itirazını reddetti. Tenis bir numarası, Avustralya'dan sınır dışı ediliyor.

Djokovic, 9 kez şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'a bu yıl katılamayacak.

Djokovic'ten açıklama

Federal Mahkeme'nin kararı tenis yıldızı Djokovic tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bunun ötesinde açıklama yapmadan önce bir süre dinlenip iyileşmek için zaman ayıracağım. Mahkeme'nin Bakan'ın vizemin iptali kararını yeniden incelemesine yönelik talebimi reddetmesi beni ciddi derecede hayal kırıklığına uğrattı. Karara saygı duyuyorum ve bu ülkeden ayrılmak için yetkili mercilerle hareket edeceğim. Son haftalarda odağın benim üzerimde olması beni rahatsız ediyor.

Umarım hepimiz şimdi sevdiğim turnuvaya odaklanabiliriz. Bütün oyunculara, turnuva yetkililerine, personele, gönüllülere ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum. Son olarak aileme, arkadaşlarıma, takımıma, destekçilerime ve tüm Sırplara bitmeyen destekleri için teşekkür ederim. Bana bir güç kaynağı oldunuz"

Ne olmuştu?

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.