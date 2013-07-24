Nouriel Roubini: Gelişen ekonomiler duvara toslayabilir

Gelişen ülkeleri bekleyen riskleri sıralayan 'kriz kahini' lakaplı ekonomist Nouriel Roubini, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti dahil pek çok gelişen ülke ekonomisinin "kalın bir duvara toslayabileceği" öngörüsünde bulundu.



Geçtiğimiz birkaç yılda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS ülkelerindeki büyümenin büyük heyecan yarattığını söyleyen 'Kriz Kahini' lakaplı Roubini, son dönemde bu ülkelerin büyümelerinin hız kaybettiğini belirtti.

BRICS ile birlikte Türkiye, Arjantin, Polonya ve Macaristan gibi daha önce hızla büyüyen ülkelerin de yavaşladığını kaydeden Roubini, bu yavaşlama için altı gerekçe öne sürdü.



'Ekonomide devlet baskın hale geldi'



Roubini, BRICS ekonomilerinin çoğunun "devlet kapitalizmi" modelinin bir türevi haline geldiğini söyledi ve özel sektörün ekonomideki payını artıran reformların hızının kesildiğini belirtti. Ünlü ekonomist, kamu kuruluşları ve bankalarının güçlendirildiğini, ticareti korumacı politikaların öne çıkarıldığını yazdı.



'Ucuz para dönemi sona eriyor'



Roubini, ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımını azaltabileceği yönündeki açıklamanın bu ülkede sıfıra yakın faiz döneminin sona ereceğinin göstergesi olduğunu söyledi. Buna paralel olarak da dünya genelinde yüksek faiz getirisi peşinde koşarken gelişen piyasalara doluşan ucuz para da bu piyasalardan çıkmaya başladı.



Cari açık tehlikesi



Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan ekonomilerinin cari açıkla mücadele ettiğini söyleyen Roubini, bu ülkelerin cari açığı gittikçe daha riskli yöntemlerle finanse etmeye başladıklarına dikkat çekti.

Roubini, cari açığını kapatmak isteyen ülkelerin hisse satma yerine borç alma, uzun dönem yerine kısa dönem borçlanma ve yerel para birimi yerine dövizle borçlanma gibi yöntemlere başvurduğunu söyledi.

Gelişen ülkeleri bekleyen bu riskleri sıralayan Roubini, yazısının sonunda, BRICS dahil pek çok gelişen ülke ekonomisinin "kalın bir duvara toslayabileceği" öngörüsünde bulundu.

Roubini, böyle bir durumda bu ülkelerin büyüme hızlarının ve finansal piyasalarının ağır darbe alabileceğini söyledi.