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Spor

Nouma'dan kartallara şans dileği!

Nouma, Galatasaray karşısında siyah beyazlılar'a şans diledi.

12 Eylül 2009 03:00

Pascal Nouma, Galatasaray karşısında siyah beyazlılar'a şans diledi.

Pascal Nouma Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak sezonun ilk derbisini Ntvspor'a değerlendirdi. Bu tür karşılaşmaların her zaman zorlu geçtiğini belirten Nouma Beşiktaş'ın yeni transferlerinide yorumladı.

Nouma, "Beşiktaş sezon'a kötü başlamış gibi görülebilir ama bu sadece başlangıç sezon çok daha uzun olacak. Oynanacak daha çok maç kazanılacak daha çok puan var. Ben bu yıl Beşiktaş'ın geçen sezonki gibi bir başarıya imza atabileceğinden eminim. Bu sezon başında bazı iyi oyuncular aldılar. Tabata'yı tanımıyorum ama eğer Beşiktaş transfer ettiyse eminim iyi bir futbolcudur. Ferarriyi tanıyorum çok yetenekli bir futbolcu takıma önemli şeyler katacaktır. Derbiye gelince Galatasaray yetenekli ve tanınmış futbolcular trensfer etti. Onlar Türkiye'nin büyük takımlarından. Derbi atmosferi herzaman müthiştir. Tüm taraftarlar yıl boyu bu maçları bekler. Ben Beşiktaş'a şans diliyorum kalbim onlarla." diye konuştu.

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