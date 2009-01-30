Nouma'dan dönüş sinyali



Beşiktaş taraftarının unutamadığı Fransız yıldız Pascal Nouma, eski takımı hakkında yine ilginç açıklamalarda bulundu. Nouma, Siyah-Beyazlı kulübün son durumunu değerlendirirken, yeni transfer Yusuf Şimşek'in yaşı ile ilgili spekülasyonları da yersiz buldu.



Zaman gazetesinde yer alan röportaj şu şekilde; Nouma, "Teddy Sheringham'a bakın, 41 yaşına kadar İngiltere Premier Lig'de oynadı. Eğer iyi bir futbolcuysanız yaş önemli değildir." diye konuşarak, Yusuf'la birlikte top koşturmak istediğini söyledi. İşte yüreği hâlâ Beşiktaş için çarpan Fransız futbolcunun çarpıcı açıklamaları...



Beşiktaş taraftarı seni hiç unutmadı. İnönü Stadı'nda hâlâ "Pascal gol gol gol" sesleri yükseliyor. Taraftarın seni neden bu kadar çok sevdiği konusunda bir fikrin var mı?



Şunu hemen söylemek istiyorum; bu sevgi karşılıklı. Kalbim hep Beşiktaş taraftarıyla. İçimdeki bu sevgi hiç bitmeyecek. Beşiktaş taraftarı benim ailem. Futbolu onlarla sevdim, mağlubiyetlerde onlarla üzüldüm. Keşke, Beşiktaş'ta hâlâ oynasaydım.



Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'un 34 yaşındaki yıldızı Yusuf Şimşek'i transfer etti. Taraftar da "Madem öyle Pascal'ı da alın" diye tepki gösterdi. Yusuf'un transferi hakkında ne düşünüyorsun?



Oh evet evet, lütfen beni hemen çağırsınlar. Sadece bir iki ay sıkı bir idmana ihtiyacım var, bunun için özel bir kondisyonerim var. Kısa zamanda forma gireceğimden eminim. İnanın Beşiktaş için çok şeyler yapabilirim. Sadece fiziksel olarak değil, taraftarı ateşlemem, arkadaşlarımı coşturmam yönünden de büyük bir katkım olur. Sahada uçarak bile oynarım. Yusuf'la beraber Beşiktaş'ı sırtlarız diye düşünüyorum. Eğer iyi bir futbolcuysanız yaş önemli değildir. Teddy Sheringham'a bakın, 41 yaşına kadar İngiltere Premier Lig'de oynadı. Tugay Kerimoğlu, 38 yaşında hâlâ mücadele ediyor.



Siyah-Beyazlı takımda nasıl bir görev isterdin?



Beşiktaş'ta yeniden forma giysem müthiş olur. Ancak o olmazsa kulüpte futbolcuları motive eden, taraftarlarla diyalog kuran bir idari menajer olmak isterdim. Kulüpte taraftar temsilcisi olarak da görev yapabilirim. Birçok değişik alternatif mevcut. Yeter ki Beşiktaş'ın içinde olayım.



Eski takımını yakından takip ediyor musun?



Evet, Süper Lig'i izliyorum. Zirvede büyük bir mücadele var. Takımlar birbirine çok yakın puanda. Beşiktaş'ın durumuna üzülüyorum. Çok çırpınıyorlar ama istediği sonuçları alamıyorlar. Farklı olmaları için iyi bir golcüye ihtiyaçları var. Beşiktaş'ın yeri burası değil. Yine de karamsar olmamak lazım. Futbol, tahmin edilemeyen bir oyun. İnşallah (Türkçe söylüyor) şampiyon olurlar.



Beşiktaş, uzun süredir başarıya hasret. Lucescu'dan sonra 4 hoca değişti ancak şampiyonluk gelmedi. Sence nerelerde hata yapılıyor?



Fransa'da şöyle bir söz vardır: Ekmeğin güzel olması için hamurun biraz beklemesi gerekir. Eğer şampiyonluk isteniyorsa teknik direktörlerin biraz rahat bırakılması, işine karışılmaması gerekiyor. İstanbul, bir günde inşa edilmedi. Teknik direktörün yerli olması, Türkçe konuşması bir artı puan. Mesajlarını, ne planı olduğunu tercümansız direkt söyleyebilir. Neden Mircea Lucescu'yu geri çağırmıyorlar? O çok büyük bir hoca. Lucescu, çok iyi Türkçe anlar ve konuşur da. Ayrıca birçok yabancı dil de biliyor.



Lucescu'nun yanında Beşiktaş için Didier Deschamp'ın da adı geçmişti. Deschamp, Beşiktaş'a uygun bir isim mi?



Neden olmasın! Deschamp, futbolculuğunun ardından teknik direktörlükte de çok başarılı. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte, zorlukların üstesinden gelebilecek bir antrenör. Güçlü bir isim, ilerisi için düşünülüyorsa Beşiktaş'a yeni bir vizyon katabilir. Ama yabancı hocada söylediğim gibi ilk tercih Lucescu olmalı.



Türkiye'de unutamadığın anıların var mı?



Çok fazla sayıda anılarım oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçıyla başlayan ve Fenerbahçe'yi yendiğimiz son karşılaşmaya kadar hatırladıkça duygulandığım güzel anılar var... Özellikle Fenerbahçe maçını unutamıyorum... Keşke olmasaydı dediğim şeyler de oldu.



Euro 2008 Avrupa Şampiyonası'ndan önce Ay-Yıldızlı formayı giyerek poz vermiştin. Ve Türkiye'yi desteklediğini açıklayıp, "Final oynarız" yorumunu yapmıştın. Türkiye'nin 3.lüğü için yorumun nedir?



Türkiye'nin maçlarını büyük bir heyecanla izledim. Bence finali hak etmişlerdi. Gerçekten Milli Takım oyuncularıyla gurur duydum. Bence bu başarıların devamı gelmeli. Türkiye mutlaka 2010 Dünya Kupası'na gitmeli.



F.Bahçe maçındaki gol sevincim için çok pişmanım



Son oynadığın F.Bahçe maçındaki hareketin seni hem Beşiktaş'tan kopardı hem de futbolculuk kariyerini bitirdi. Pişmanlık hissediyor musun?



Fenerbahçe maçının en kritik anında attığım o gol sonrasında yaptığım sevinç, bilinç dışı bir hareketti. Bunun isteyerek yapılmış bir hareket olmadığının altını çizmek istiyorum. Şuursuzca yapılmış sevinç gösterisiydi. Ama asla kötü bir maksat ya da saygısızlık düşünmemiştim. Sorunuzun cevabını vereyim: Evet çok pişmanım. Türk milletinin aile değerleri oldukça önemli. Ben de bu hareketimle kötü bir imaj oluşturdum. Aradan altı yıl geçti ama hâlâ üzülüyorum, acısını hâlâ içimde yaşıyorum. Dilerim beni Türk halkı bağışlamıştır. Bunun için gerçekten dua ediyorum.



Şimdi ne iş yapıyorsun?



Çocuklar ve gençlere futbol öğreten Footscholl TV için çalışıyorum. Program yapıyorum.



Dünyada şu an beğendiğin golcüler kimler?



Şu anda gerçekten çok az büyük golcü var: Samuel Eto'o, Vedad İbiseviç ve Didier Drogba.