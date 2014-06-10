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Nouma'dan bayrak mesajı: Saygı duyacaksın

Pascal Nouma: Bu ülkede yaşıyorsan, bu ülkenin değerlerine saygı

10 Haziran 2014 10:49

Diyarbakır'da meydana gelen olaylarda bir göstericinin 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk Bayrağı'nı indirmesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, Başbakan Tayyip Erdoğan'a, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel'e kadar pek çok siyasinin tepkisini çekti. Bir tepki de Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'dan geldi. Nouma, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu ülkede yaşıyorsan, bu ülkenin değerlerine saygı" ifadesini kullandı ve Türk Bayraklı bir resmini paylaştı.

 

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