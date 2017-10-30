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Nouma ve Nuri Alço'ya 'bahis' sorgusu

Bahis sitesi reklamında oynayanlar hakkında soruşturma başlatıldı

30 Ekim 2017 00:56

Yurtdışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde yer alan kişiler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında eski futbolcu Nouma ile Nuri Alço'nun ifadesine başvuruldu.

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ’ın haberine göre, siber polisi, yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde “Cicişler” olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, sinema oyuncusu Nuri Alço, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Olivier Nouma ve internet fenomeni olan izzet Salti’nin oynadığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla haklarında soruşturma başlatılan isimlerden Nuri Alço, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma savcılıkta ifade verdi.

İzzet Salti ile Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin ise henüz ifade vermedikleri öğrenildi.

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