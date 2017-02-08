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Spor

"Nouma tombala yaptığında 7 ay men cezası aldı, futbol hayatı bitti; Persie'ye ceza yok"

Cengiz Semercioğlu: Bu adaletsizliğe Pascal isyan etmesin de kim etsin

08 Şubat 2017 12:34

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçında Van Persie'nin elini şortunun içine soktuğu 'tombala' hareketine ilişkin olarak "Pascal Nouma 2003 yılında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında elini şortuna soktuğu ve tombala hareketi olarak tarihe geçen hareketi yaptığı için Beşiktaş’tan uzaklaştırılmış. Federasyon’dan 7 ay men cezası almıştı...
Pascal’ın futbol hayatı bitmişti. Şimdi aynı hareketi Robin van Persie yaptı ve Pascal haklı bu adaletsizliğe isyan etmesin de kim etsin" dedi.

Semercioğlu'nun Hürriyet gazetesinde konuya ilişkin yazdıkları şöyle:

"Pascal Nouma 2003 yılında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında elini şortuna soktuğu ve tombala hareketi olarak tarihe geçen hareketi yaptığı için Beşiktaş’tan uzaklaştırılmış...

Federasyon’dan 7 ay men cezası almıştı...
Pascal’ın futbol hayatı bitmişti...
Şimdi aynı hareketi Robin van Persie yaptı ve Pascal haklı olarak şunu diyor: “Ya RvP’ye de aynı cezayı verirler ya da TFF ve Yıldırım Demirören benden özür diler...”
Ama Pascal’ın futbol hayatını bitiren TFF, aynı hareketi yapan RvP’yi disiplin kuruluna bile sevk etmedi...
Bu adaletsizliğe Pascal isyan etmesin de kim etsin..."

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