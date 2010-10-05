-NOU CAMP'TE UĞURSUZLUK ÇİMLERDE Mİ MADRİD (A.A) - 05.10.2010 - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 6 haftada evinde oynadığı maçlarda 4 puan kaybeden Barcelona, bunda sahanın bozukluğunun önemli rol oynadığını düşünerek, Nou Camp Stadı'nın çimlerini değiştirme kararı aldı. Barcelona Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Nou Camp Stadı'nın çimlerinin değiştirilme çalışmalarının pazartesi gününde itibaren başladığını duyurdu. Mevcut çimin öngörülen şekilde gelişmediği ve sorunlar çıktığı belirtilirken, "beklemektense, en kısa ve en iyi şekilde yeni bir çim konularak, zaman kaybetmeden sahanın en iyi halini almasının hedeflendiği" kaydedildi. Stattaki yeni çimlerin yerleştirilmesinin hafta sonuna kadar tamamlanacağı ve Barcelona'nın 16 Ekim'de Valencia'ya karşı oynayacağı maça yetiştirileceği bildirildi. Nou Camp'ın çimleri en son 2009 temmuz ayında verilen U2 konserinden sonra değiştirilmişti. Barcelona bu sezon evinde oynadığı maçlarda Hercules'e 2-0 yenilmiş, Sporting'i 1-0 yenmiş ve Mallorca ile 1-1 berabere kalmıştı. İspanyol basınında yapılan bazı yorumlarda, Barcelonalı futbolcuların sahanın zemininden yakındığı ileri sürülmüştü. Ancak, Barcelonalı futbolcu Abidal, "Biz bahane aramıyoruz. Çimler bizim için kötüydü ama rakip için de aynı şekilde kötü" şeklinde konuşarak, bu yorumlara katılmadığını gösterdi. La Liga'da geçen hafta da Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'nun çimleri değiştirilmişti.