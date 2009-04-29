Nou Camp'ta sessiz gece

MARQUEZ SEZONU KAPATTI

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan üç İngiliz takımından biri olan Chelsea’yi evi Nou Camp’ta ağırladı.Konuk takım Chelsea kontrataklardan yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, Barcelona da Chelsea'nin sert savunmasını geçemedi ve maç 0-0'lık sonuçla bitti.Seyircisi önünde İngiliz ekipleriyle oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamayan Barcelona, maça hızlı başladı. Deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen Chelsea ise, kontrollü bir futbol sergiledi.Katalan ekibi Eto’o ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Chelsea de Drogba ile gole çok yaklaşmasına rağmen skoru değiştirmeyi başaramadı ve ilk devre golsüz eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda İngiliz ekibi Chelsea daha fazla geri çekilirken, kontrataklarla gol aradı. Kapanan Chelsea savunmasını aşmak için risk alarak ileri çıkan Barcelona, daha fazla pozisyon üretmesine karşın kaleci Cech'i geçemedi ve maç da başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı.Öte yandan, sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Barcelona'lı Rafael Marquez'in sezonu kapattığı belirtildi. Yarı finalin diğer ayağında Manchester United ile Arsenal bugün saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.'Devler' Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.