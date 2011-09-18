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Spor

Nou Camp'da gol yağmuru: 8-0

İspanya La Liga'nın dördüncü haftasında kendi evinde Osasuna'yı konuk eden Barcelona rakibine adeta gol olup yağdı ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - İspanya La Liga'nın dördüncü haftasında kendi evinde Osasuna'yı konuk eden Barcelona rakibine adeta gol olup yağdı ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.
 

La Liga’nın üçüncü haftasında Barcelona, Osasuna’yı 8-0 gibi net bir skorla mağlup etti.


Geçen haftaki Real Sociedad beraberliğinin ardından hafta içi de Şampiyonlar Ligi’nde Milan ile 2-2 berabere kalan Barcelona’nın bu haftaki rakibi ise Osasuna idi.


Üst üste alınan o beraberlikler Osasuna cephesini az da olsa puan için ümitlendirmişti. Ancak mücadele onlar için maçın başından sonuna kadar adeta “dram” şeklinde geçti.


Katalanlar 5. dakikada Lionel Messi ile öne geçerken 13. dakikada bu sefer Arjantinli’nin harika asistinde Fabregas müthiş bir gole imza attı.


Bu golden sonra yaklaşık 20 dakika kadar Barça, rakibini klasik olarak uyuttu. Osasuna da bu dilimde gol yememenin özgüveniyle hücuma daha çok adam çıkarmaya başladı. Bunun en azından bu maç için hata olduğunu 34. dakikada Villa, 40’da yine David Villa’nın geliştirdiği atakta Roversio kendi kalesine gol atarak, 41’de de Messi çok şık bir şekilde ağları sarsarak gösterdi ve ilk yarı 5-0 sona erdi.


kinci yarıda da Barcelona kasıp kavurmaya devam etti. 57. dakikada Xavi Hernandez takımını 6-0 öne geçiren gole imza attı. "Bu kadar yetmez" diyen David Villa 76'da, "Hat-trick yapayım da tam olsun" diyen Lionel Messi ise 78'de topu Osasuna ağalarına göndererek skoru 8-0'a taşıdı.


Mücadeleden 8-0'lık üstünlükle ayrılan Barcelona gelecek hafta Valencia'ya konuk olacakken Osasuna ise kendi evinde Sevilla ile karşılaşacak.


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