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'Notları biz sızdırmadık, spekülasyonların sürece zarar vereceğine inanmıyoruz'

Türk, Süleymani'ye de yaptığı açıklamada İmralı görüşmelerinin sızdırılmış olmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti

01 Mart 2013 13:56

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk "İmralı görüşme notlarını biz sıdırmadık.Bütün halkları kucaklayacak bir barış projesinin arkasındayız" dedi.

BDP ve DTK eşbaşkanlarının da aralarında bulunduğu heyet dün Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentine ulaştı. BDP genel başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Demokratik Toplum Kongresi eş başkanları Milletvekili Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, cumartesi günü İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşen BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ile BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

 Heyeti, Süleymaniye Havalimanı’nda Irak Devlet Başkanı ve Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) Lideri Celal Talabani’nin eşi Hiro Talabani, KYB Politbüro üyesi Mele Bahtiyar, uçak korkusu olduğu için Habur Sınır Kapısı’ndan karayoluyla Kuzey Irak’a geçen BDP İstanbul Milletvekili Önder ile BDP’nin Erbil Temsilcisi Cemal Coşkun karşıladı. BDP heyeti, dün KYB Politbüro üyeleriyle bir araya geldi.

Bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, İmralı görüşme notlarının BDP'liler tarafından sırdırılmadığına vurgu yaparak: "Biz bütün halkları kucaklayacak bir barış projesinin arkasındayız" dedi.

Türk, "Spekülasyonların sürece zarara vereceğine inamıyoruz" diyerek şunları söyledi: "Biz  tüm halkları kucaklayacak barış projesinin arkasındayız. Barış prejesine zarar verenlerin de karşısındayız."

Gazetecilerin Kandil'e gönderilen mektubun cevabının ne zaman ve ne şekilde geleceği sorunuysa Türk "Mektup nasıl gittiyse, yanıtta o şekilde gelecektir" yanıtını verdi.

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