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Noterlerin kapanma saatinde 1 milyon liralık vurgun yapan çete, çökertildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da internet üzerinden otomobillerini ve evlerini satışa çıkaran 13 kişiyi noterlerin kapanma saatinde, satış işlemini aceleye getirip yaklaşık 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişilik çete, polis tarafından çökertildi

07 Şubat 2018 15:21

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da internet üzerinden otomobillerini ve evlerini satışa çıkaran 13 kişiyi noterlerin kapanma saatinde, satış işlemini aceleye getirip yaklaşık 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişilik çete, polis tarafından çökertildi. Aralarında ağabey-kardeş, baba ve oğlunun da bulunduğu şüpheliler, gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden otomobilini satışa çıkaran 12 kişi ile evini satışa çıkaran 1 kişinin, kendilerini esnaf ve işadamı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları başvurusu üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi, çetenin lideri olduğu ileri sürülen ve daha önce de aynı suçtan ifadesi alınan Ömer A. (34) ve kardeşi Abdullah A.\'yı (29) teknik ve fiziki takibe aldı. 2 aylık takibin ardından polis, operasyon için dün düğmeye bastı. Ömer A., kardeşi  Abdullah A., Abdülkadir R. (19) ve babası Mevlüt R. (47), Ramazan A. (39), Mustafa D. (21), Hasan Hüseyin T. (38),Mustafa K. (20) ve Ali Ö. (30) gözaltına alındı.
1 MİLYONLUK VURGUN 
Şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Ömer A.\'nın, internet üzerinden arabasını satmak isteyen kişilerle iletişe geçip, kendisini kafe işleten bir esnaf olarak tanıtarak güven kazandığı saptandı. Ömer A.\'nın tanıştırdığı şebeke üyelerinin noterlerin kapanma saatine yakın satıcıyla birlikte notere gittiği, satış işlemlerini aceleye getirip, \'paran hazır, biz satışı yapalım\' diyerek araçlar ve evi üzerlerine aldıkları belirtildi.
Şebeke üyelerinin aldığı otomobilleri, aynı gün piyasa değerinin çok altında satarak elinden çıkardığı ve bu yöntemle de yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptıkları kaydedildi. Suçlamaları kabul eden şüphelilerin ifadelerinde, paraları olunca ödeyeceklerini söyledikleri belirtildi.

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