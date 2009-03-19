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Noterler de nüfus kayıt örneği vermek istiyor

Noterler, T.C. Kimlik Numarası taşıyan mühürlü ve imzalı "nüfus kayıt örneği" verebilmek için YSK'ya başvurdu.

19 Mart 2009 02:00

Noterler, T.C. Kimlik Numarası taşıyan mühürlü ve imzalı "nüfus kayıt örneği" verebilmek için YSK'ya başvurdu.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vatandaşların T.C. Kimlik Numarası taşıyan mühürlü ve imzalı "nüfus kayıt örneği" ile de oy kullanabilme kararının ardından, noterlerin de "nüfus kayıt örneği" verebilmesi için YSK'ya yazılı başvuruda bulunduklarını söyledi.

Yeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YSK'nın kararının ardından vatandaşların "nüfus kayıt örneği" alabilmek için noterlere de başvurduğunu, noterlerin de konuyu birliğe ilettiklerini bildirdi.

Birliğin konuyu görüştüğünü, vatandaşların nüfus müdürlükleri önünde zaman kaybetmesinin önüne geçmek için "nüfus kayıt örneği" verebileceklerini YSK Başkanı Muammer Aydın'a ilettiklerini ifade eden Yeni, başvurularını yazılı olarak da yaptıklarını, YSK'nın da konuyu görüşeceğini söyledi.

İsteyen noterlerin kendilerine verilecek şifre ile sisteme girmeleri halinde vatandaşlara "nüfus kayıt örneği" verebileceğini kaydeden Yeni, vatandaşların 15 lira 71 kuruş karşılığında noterlerden "nüfus kayıt örneği" alabileceklerini kaydetti. Yeni, noterlerin bu işten gelir elde etme gibi düşüncesi olmadığını, vatandaşların ödeyeceği paranın 8 lira 84 kuruşunun devlet payı, 6 lira 87 kuruşunun da noterlik payı olduğunu belirtti.

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