Noter önünde örgütü kınayan ETA üyesi serbest bırakıldı

İspanya'da terörle ilgili suçlara bakan Madrid'deki Ulusal Mahkeme, ETA üyesi mahkum Asier Arronategui Duralde'nin şartlı serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme kararına ulaşan Europapress adlı haber ajansının haberine göre, Duralde'nin noter huzurunda ETA'yı kınaması, şiddeti reddetmesi ve terör mağdurlarından özür dilemesi sonrasında cezaevi yönetiminin yaptığı başvuru karara gerekçe olarak gösterildi.

ETA üyesi olmak suçundan 2003 yılında Meksika'da tutuklanan Duralde'nin normalde Şubat 2015'e kadar cezaevinde kalması gerektiği belirtilen haberde, Duralde'nin geçmişte bağlı olduğu ETA örgütünü kınamasının yanı sıra terörizme karşı mücadelede İspanyol birimleriyle işbirliği sözü verdiği ifade edildi.

Silahlı faaliyetlerini Ekim 2011'de kalıcı bir şekilde sonlandırma kararı alan ETA'ya bağlı yaklaşık 700 mahkum, İspanya'daki cezaevlerinde tutuluyor.

Bask bölgesindeki barış sürecinin devamlılığı için bu mahkumların durumunun iyileştirilmesi Basklı siyasi partilerin büyük bölümü tarafından şart koşuluyor.