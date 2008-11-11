Noter KİPTAŞ zengini çıktı

Deniz Feneri Almanya davasında sahte evrak düzenlemekten hakkında soruşturma açılan, KİPTAŞ çekilişlerini de yapan İstanbul 10. Noter'i İsmet Büyükkılıç'ın, KİPTAŞ’tan ikisi villa olmak üzere 9 ev satın aldığı ortaya çıktı.



Almanya’daki Deniz Feneri davasının bir numaralı sanıkları Mehmet Gürhan ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman arasında sahte vekâletname düzenlemekten hakkında çifte soruşturma açılan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç, tam bir KİPTAŞ zengini. AKP’den milletvekili adayı olan ancak kazanamayan Büyükkılıç aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de (İBB) hizmet veriyor. Özellikle de, belediyenin şirketi KİPTAŞ tarafından yapılan evlerin çekiliş törenlerini organize ediyor. Bu kapsamda Eylül 2008 tarihinde İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, İBB Meclisi’ne bir soru önergesi vererek, Büyükkılıç’ın düzenlediği organizasyonlarla ve KİPTAŞ’tan aldığı evlerle ilgili bilgi istedi. İBB tarafından yapılan açıklama, Büyükkılıç’ın KİPTAŞ’tan 9 ev aldığını ortaya çıkardı.



'Satılmayanları aldım'



KİPTAŞ kayıtlarına göre Büyükkılıç kendi, eşi Şerife ve oğlu Ahmet adına toplam 9 ev satın aldı. Bu evlerden 2 tanesi villa, 4 tanesi zemin katta. Ayrıca birinci, 4. ve 6. katlarda da birer dairesi bulunuyor. Bütün dairelerin toplamı ise 1.663 metrekare.

KİPTAŞ açıklamasında, Büyükkılıç’ın satın aldığı evlerin sosyal proje olmadığı yani çekilişle satılmadığı belirtiliyor. Bir başka ifadeyle Büyükkılıç 9 daireyi de herkese açık olan yöntemle alıyor. Büyükkılıç, evlerden hiçbirini kurayla almadığını, satılamayan evlerin kendisine satıldığını söyledi.



KİPTAŞ, iki yöntemle satış yapıyor. Bunlar nokta satış ve kura ile satış. Toplu konut projelerinde ve talebin çok yoğun olduğu projelerde kura çekiliyor. Lüks konut projelerinde ise nokta satış yapılıyor. Zemin katlar ise kura dışı bırakılıyor. Ancak zemin katlarda, hangi apartmanın hangi dairesi olacağı kurayla belirleniyor. Büyükkılıç’ın, eşinin ve oğlunun 9 dairesi var. Bu evlerin satışları doğrudan yapılsa da hangi apartmanın zemin katı olacağı ve hangi daireyi kimin alacağı yine çekilişle yapılıyor. Bu çekilişleri de Büyükkılıç organize ediyor.



İkisi villa, toplam dokuz ev



İsmet Büyükkılıç, Altunizade 202 metrekare



Şerife Büyükkılıç, İkitelli 4. Etap 2 kısım 332 metrekare



İsmet Büyükkılıç, İkitelli 4. Etap 2 k.ısım 332 metrekare



İsmet Büyükkılıç, İkitelli 5 . Etap 1 kısım193 metrekare



Şerife Büyükkılıç, Sefaköy Evleri ö103 metrekare



Ahmet Büyükkılıç, Sefaköy Evleri 103 metrekare



İsmet Büyükkılıç, Sefaköy Evleri 103 metrekare