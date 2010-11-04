-NOTER BÜYÜKKILIÇ'IN DAVASINA ZAMAN AŞIMI İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Sinema sanatçısı Tarık Akan'a (Tahsin Tarık Üregül) ait bir vekaletnamenin düzenlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Yargıtayın, sanık İsmet Büyükkılıç hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada, davanın zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Büyükkılıç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan İsmet Büyükkılıç, şu anda İstanbul 17. Noteri olarak görev yaptığını bildirdi. Yargıtayın bozma ilamına ilişkin diyecekleri sorulan Büyükkılıç, bozma ilamına uyulmamasını ve eski kararda direnilmesini talep etti. Esas hakkındaki görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kara, sanık hakkında, Bakırköy 1. Noteri olarak görev yaptığı dönemdeki dava konusu eylemleri eski TCK'nın ''Görevi Kötüye Kullanmak'' suçunu düzenleyen 240. maddesi ile ''Görevi ihmal'' suçunu düzenleyen 230. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle dava açıldığını hatırlattı. Sanık hakkındaki suçlamaların, eski TCK'nın 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olduğunu belirten savcı Kara, dosyada zaman aşımını kesen son işlemin, sanığın ifadesinin alınmasıyla 25 Ekim 2005 tarihinde yapıldığını kaydetti. Savcı Kara, söz konusu tarihten bu yanan 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek, davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık İsmet Büyükkılıç, ''Takdir mahkemenindir'' dedi. Mahkeme heyeti, 5 yıllık zaman aşımı süresi dolduğundan davanın ortadan kaldırılmasına karar verdi. -YARGITAYIN BOZMA KARARI- Yargıtay 4. Nolu Ceza Dairesinin 7 Nisan tarihli kararında, Tarık Akan'ın (Tahsin Tarık Üregül) kardeşi Turgut Üregül'e verdiği vekaletnamede, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapma yetkisi bulunmadığı belirtilerek, Noter olan sanık İsmet Büyükkılıç'ın vekaletnamede bulunan her türlü sözleşme yapma yetkisine dayanarak avukat Engin Ömer Oğuz'a Borçlar Kanunu'nun 388/3. maddesine aykırı olarak ön satım sözleşmesi yapma yetkisi verdiği kaydedildi. Sanığın, Akan'a ait taşınmazın satış vaadi sözleşmesiyle satılmasına yol açtığı belirtilen kararda, eylemin ''görevi kötüye kullanmak'' suçunu oluşturacağı ifade edildi. Kararda, Tarık Akan'ın avukatının, temyiz nedenlerinin yerinde görüldüğü belirtilerek, mahkemenin ''onama'' yönündeki isteminin reddine, beraat kararının bozulmasına hükmedildiği kaydedildi. İstanbul 10. Noteri olduğu dönemde, Almanya'daki Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma kapsamında ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarını işlediği iddiasıyla İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Büyükkılıç beraat etmişti.