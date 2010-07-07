-NOTEBOOKLAR PAZARA İNDİ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Yeşilköy Pazarı'nda stant açan bir bilgisayar pazarlama firması, fiyatları 500 ila 2 bin 500 TL arasında değişen notebookları, vatandaşların beğenisine sundu. Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 27 yıldır bilgisayar piyasasında olduklarını, notebookta ise birinci yıllarını doldurmadan ''pazara indiklerini'' söyledi. Vatan, notebookların pahalı ürünler olduğu yönündeki yanlış inancı kırmak ve herkesi bilgisayar sahibi yapmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, ''Artık fiyatlar pazara düştü, biz de pazarda olmamız gerekir diye düşündük'' dedi. Stantlarında yaklaşık 30 ürünün yer aldığını dile getiren Vatan, pazarda satılan tüm ürünlerde anlaşmalı kredi kartına 5 taksitte yüzde 20, 12 taksitte veya nakitte yüzde 18 KDV indirimi uygulanacağını kaydetti. Vatan, uygulamanın başarılı olması durumunda, bundan sonraki haftalarda da pazarda stant açabileceklerini belirterek, amaçlarının fiyatların düştüğünü insanlara duyurmak olduğunu vurguladı. Pazar ziyaretçilerine ''Gel vatandaş, notebooka gel'' diye seslenen Vatan, vatandaşları notebook almaları konusunda ikna etmeye çalıştı.