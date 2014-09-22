Not gerginliği sürüyor: Dolar son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü

Uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye'nin kredi notuna ilişkin revizyon tarihleri yaklaşması, piyasalarda gerginliği artırıyor. Uluslararası piyasalarda dolar/TL paritesi 2,24 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar/TL son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Finans Gündem’de yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri artırmaya başladığında, yükselişin hızlı olacağına ilişkin işaretler ile yükselen dolar, not gerginliğiyle 2.24 liranın üzerinde tutunuyor.



Yeni haftaya 2.23 liranın hemen üzerinde başlayan dolar, 2.24 TL'ye kadar tırmandıktan sonra, 2.2420 - 2.2425 lira bandında hareket etmeye başladı. Avrupa para birimi euro da 2.87 liranın üzerine çıkınca, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepetinin değeri de 2.55'i geçti.



Gösterge faiz de yüzde 9.18 düzeyinde seyrederken, Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takas (CDS) primi 180 baz puanın üzerine 187 puana kadar çıktıktan sonra, 180.34 puan düzeyine çekildi.



