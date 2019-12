Norveç’ten 25 bin emekli 25 bin istihdamla geliyor

25 bin Norveçli emeklinin Türkiye’de yaşaması için başlatılan projede imza atıldı. Her emeklinin 1 kişiye iş sağlayacağı projenin ilk grubu ocakta geliyor. Taraflar memnun kalırsa emekli köyleri kurulacak.



Emekli başına ayda 18 bin dolar harcayan Norveç, emeklilerini Türkiye’ye gönderme planının ilk imzasını attı. Norveçli belediyelerin masraflı olduğu için emeklilerini Türkiye gibi ülkelere gönderme projesi için 200 kişilik ilk emekli kafilesi 15 Ocak’ta Antalya’ya gelecek.



Antalya Gloria Golf otele yerleşecek olan emekli Norveçliler için yeni kentler oluşturulacak. Bu yatırımların tamamının ise 10 yılda 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren Scandinavian Life Center (SLC) şirketi ile Norveç hükümeti arasındaki anlaşma uyarınca, yaşlı Norveçlilerin her türlü bakım, tedavi, rehabilitasyon ve kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla yılda 8 ay yaşadıkları Akdeniz ülkeleri arasına giren Türkiye’ye 2 yıl içinde 25 bin yaşlı Norveçlinin getirilmesi planlanıyor.



Her bir emeklilinin bir kişiye istihdam yarattığını söyleyen uzmanlar ‘Norveç’te emekli başına aylık 18 bin dolarlık harcama yapılıyor. Bu rakam Türkiye’de ise 10 bin dolara düşüyor. Emekliler için Türkiye’nin değişik illerinde bakım merkezleri ve şehirler kurulacak’ dediler.



İskandinav Yaşam Merkezi Türkiye Sorumlusu Oya Demirel ay başında yapılan toplantıda Norveç ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan anlaşmayla Norveçli yaşlıların uzun süre Türkiye’de kaliteli yaşam almasına olanak sağlandığını söyledi.



Demirel ‘Bu anlaşma ile Norveç’te hükümetin baktığı 25 bin kişiye Türkiye’de kaliteli yaşam sunulacak. Projenin amacı, İskandinav ülkelerinde sağlık sorunu olan kişilerin ve yaşlıların Akdeniz ülkelerinde her türlü, bakım, tedavi, rehabilitasyon ve kaliteli yaşamlarını sağlamak’ dedi. Demirel Ocak 2009’da 200 kişilik Norveçli yaşlının Belek’e geleceğini ve 4 ay boyunca kalacağını, bin 200 kişilik ikinci grubun 15 Eylül 2009-31 Mayıs 2010 tarihleri arasında 8 ay boyunca Belek’te kalacaklarını, üçüncü yılda ise grubun sayısının 2 bin 500-3 bin kişiye kadar yükselebileceğini bildirdi. Gelenlerin memnun kalmaları durumunda 25 bin kişiye çok uzun yıllar boyunca Türkiye’de kalma olanağı sağlanacağını belirten Demirel, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde her biri 2 bin 500 kişilik Norveç köylerinin kurulacağını, bu köylerde bankadan hastaneye her tesisin olacağını söyledi.



Sağlık turizminden 1 milyar dolar gelecek



Antalya Fuar Merkezi Başkanı Mustafa Çalık da Türkiye’nin yılda 120 milyar dolara ulaşan sağlık turizmden henüz 400 milyon dolarlık pay aldığını bunun yeni projelerle 1 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Antalya’da düzenlenen Hetex Sağlık Turizmi Fuarı’na Norveçli yetkililerin de geleceğini söyleyen Çalık ‘26 Şubat-1 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hetex Sağlık Turizmi Fuarı ile Türkiye’nin dünya sağlık turizminden aldığı 400 milyon dolarlık payı, ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz’ dedi.