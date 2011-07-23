-NORVEÇ'TEKİ SALDIRILARA KINAMA ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Norveç'te düzenlenen saldırılar, NATO, Avrupa Konseyi ve birçok ülke tarafından kınandı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Norveç'te şiddet eylemlerini ''korkunç'' olarak niteledi. Rasmussen, ''NATO adına, bu eylemleri en sert şekilde kınadığını ve başsağlığı dilediğini'' belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, en sert dille saldırıları kınadığını ve şoke olduğunu belirtirken, Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, Norveç'in dünyanın en istikrarsız bölgelerinde barışa hizmet ettiğini, en son hakettiği şeyin topraklarında bir terör saldırısı olduğunu ifade etti. Van Rompuy, Norveç Başbakanına başsağlığı diledi ve AB'nin dayanışma mesajını ilettiğini belirtti. Norveçlilere başsağlığı dileyen ABD Başkanı Barack Obama da, ''Norveçlilerle beraberiz, mümkün olan yardımı sağlayacağız'' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, tüm terör eylemlerini kınadıklarını hatırlatarak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilerken Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Stoltenberg'e gönderdiği mektupta başsağlığı diledi ve ''korkunç ve kabul edilemez eylemi en sert dille kınadığını'' ifade etti''.