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Dünya

NORVEÇ'TEKİ SALDIRIDA İKİNCİ ŞÜPHELİ OSLO (A.A)

23 Temmuz 2011 19:46

-NORVEÇ'TEKİ SALDIRIDA İKİNCİ ŞÜPHELİ OSLO (A.A) - 23.07.2011 - Norveç ajansı, polisin, bir zanlının gözaltında olduğu, 84 kişinin vurularak öldürüldüğü gençlik kampına düzenlenen saldırıyla ilgili bir şüpheliyi daha soruşturduğunu duyurdu. Gençlik kampına yapılan silahlı saldırıdan birkaç saat önce başkent Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlenen, 7 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan da sorumlu tutulan gözaltındaki Norveçli tek zanlının dışında diğer şüpheliye ilişkin henüz başka bilgi verilmedi. Bu arada, Norveç Kralı Harald, Kraliçe Sonya ve veliaht Prens Haakon da Başbakan Jens Stoltenberdg'in ardından saldırının düzenlendiği Ütoya adası yakınındaki Sndvollen kasabasına geldi. Kraliyet mensuplarını, katliamın kurbanlarının ailelerinin bulunduğu otele gelişinde Başbakan karşıladı. Başbakan Stoltenberg, İşçi Partisi'nin gençlik kampına düzenlenen saldırıdan kurtulanlarla katliamın kurbanlarının yakınları ile görüşmenin kendisini derinden etkilediğini belirtti ve "Bütün dünyanın da katliamın kurbanlarını andığını" vurguladı. Stoltenberg ayrıca, vurularak öldürülenlerin bazılarını şahsen tanıdığını kaydetti. Öte yandan, otelin önünde gözaltına alınan ve elleri kelepçeli olarak götürülürken gazetecilere, cebinde bıçağı olduğu için durdurulduğunu söyleyen adamın ayrıca, İşçi Partisi gençlik kolundan olduğu ve kendisini güvende hissetmediği için bıçak taşıdığını ifade ettiği haber verildi. 

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