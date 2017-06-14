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Dünya

Norveç'teki okullarda burka ve peçeye yasak geliyor

Eğitim Bakanı Roe, Norveç hükümetinin burka ve peçeyi sonbahardan itibaren okullarda yasaklayacağını açıkladı

14 Haziran 2017 23:18

Norveç Eğitim Bakanı Torbjorn Roe, Norveç hükümetinin burka ve peçeyi sonbahardan itibaren okullarda yasaklama kararı aldığını duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklama yapan Roe, burka ve peçe gibi yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan yasa tasarısının bakanlar kurlu tarafından onaylandığını ve yazdan sonra uygulamaya konulacağını belirtti.

 

Yüzü kapatan bütün nesneler

 

Kararı öğrencilerin başarısını artırmak için aldıklarını ifade eden Roe, yüzü tamamen kapalı öğrencilerin öğretmenlerle iletişim zorluğu yaşadığını, öğrencilerin başarılarının artması için öğretmenlerin daha iyi iletişim kurması lazım. Bu yüzden yüzü kapatan bütün nesneleri yasaklama kararı aldık'' dedi. Roe, yasağa uymayanlara herhangi bir ceza getirilmeyeceğini sözlerine ekledi.

 

İsveç'te yasak kabul edilmemişti

 

Öte yandan 2006 yılında diğer İskandinavya ülkesi İsveç'te aynı yasak gündeme gelmiş ve okullarda ayrımcılığı tetikleyeceği endişesiyle yasa kabul edilmemişti. Okullar Genel Müdürlüğü (Skolverket) tarafından yapılan açıklamada, ''Okullarda dini nedenlerden dolayı yüzü kapalı öğrencilerin öğretmenlerle iletişim kurması zorlaşsa da burka ve peçenin ayrımcılığı tetikleyeceği için yasaklanması uygun değil. Bunun yerine öğretmenler farklı metotlar geliştirerek öğrencilerle daha iyi iletişim kurmalı'' ifadesi kullanılmıştı.

 

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