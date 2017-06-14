Norveç'teki okullarda burka ve peçeye yasak geliyor

Norveç Eğitim Bakanı Torbjorn Roe, Norveç hükümetinin burka ve peçeyi sonbahardan itibaren okullarda yasaklama kararı aldığını duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklama yapan Roe, burka ve peçe gibi yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan yasa tasarısının bakanlar kurlu tarafından onaylandığını ve yazdan sonra uygulamaya konulacağını belirtti.

Yüzü kapatan bütün nesneler

Kararı öğrencilerin başarısını artırmak için aldıklarını ifade eden Roe, yüzü tamamen kapalı öğrencilerin öğretmenlerle iletişim zorluğu yaşadığını, öğrencilerin başarılarının artması için öğretmenlerin daha iyi iletişim kurması lazım. Bu yüzden yüzü kapatan bütün nesneleri yasaklama kararı aldık'' dedi. Roe, yasağa uymayanlara herhangi bir ceza getirilmeyeceğini sözlerine ekledi.

İsveç'te yasak kabul edilmemişti

Öte yandan 2006 yılında diğer İskandinavya ülkesi İsveç'te aynı yasak gündeme gelmiş ve okullarda ayrımcılığı tetikleyeceği endişesiyle yasa kabul edilmemişti. Okullar Genel Müdürlüğü (Skolverket) tarafından yapılan açıklamada, ''Okullarda dini nedenlerden dolayı yüzü kapalı öğrencilerin öğretmenlerle iletişim kurması zorlaşsa da burka ve peçenin ayrımcılığı tetikleyeceği için yasaklanması uygun değil. Bunun yerine öğretmenler farklı metotlar geliştirerek öğrencilerle daha iyi iletişim kurmalı'' ifadesi kullanılmıştı.