Norveç'teki katliamda 'bomba' iddia

T24 - Norveç'te 77 kişinin öldüğü saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik'in bir tondan ağır başka bir gübre bombası da hazırlamış olduğu bildirildi.



Norveç'in NRK televizyonu, adını açıklamadığı askeri kaynaklara dayanarak, 1-1,5 ton ağırlığında ve kullanıma hazır bombanın Breivik'in başkent Oslo'nun 140 kilometre kuzeyinde, saldırılardan birkaç hafta önce kiraladığı çiftlikte bulunduğunu duyurdu.



Bu bombanın 22 Temmuzda bakanlıkların bulunduğu mahallede bir kamyonete yerleştirilen bombadan daha ağır olduğu belirtildi.



Bakanlıkların bulunduğu bölgede uzmanlara göre 950 kilogramlık gübre bombasının infilak etmesi sonucu 8 kişi ölmüştü.



Breivik, hafta sonu, 69 kişiyi öldürdüğü Ütoya Adası'na keşif amacıyla götürülmüştü.



