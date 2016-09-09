Norveç'teki inanç anketinden: Ateistlerin sayısı tanrıya inananların sayısını geçti

Norveç'te gerçekleştirilen araştırmada ''Tanrıya inanıyor musunuz?'' sorusuna cevap verenlerin yüzde 39’u inanmadıklarını, yüzde 37’si inandıklarını, yüzde 23’ü de bilmediklerini belirtti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, araştırma 4 bin Norveçli'ye posta ile gönderilen anket soruları ile yapıldı. Araştırma kuruluşu Ipsos’un iki yıl önce yaptığı araştırmada inanlar ile inanmayanların oranı eşit olarak tespit edilmişti. Araştırmanın ilk yapıldığı 1985 yılında ise tanrıya inananların oranı yüzde 50, inanmayanların oranı ise yüzde 20 idi.

Araştırmayı yapan Ipsos araştırma kuruluşu sözcüsü anket sorusunda tanrının belirgin bir tanımının yapılmadığını belirterek araştırmaya katılanların çoğunluğunun batı dinleri geleneklerinden geldiğini, sadece bir kaçının Müslüman olduğunu açıkladı.