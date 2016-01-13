"Norveç'te üç yaşındaki çocuğa toplu tecavüz" iddiası!

Norveç'te bulunan bir sığınmacı merkezinde üç yaşındaki bir çocuğun toplu tecavüze uğradığı iddia edildi.

Independent'ın haberine göre; Norveç’in Stavanger kentinde bulunan Forus Akuttinnkvartering adlı sığınmacı merkezinde üç yaşındaki bir erkek çocuğunun toplu tecavüze uğradığı öne sürüldü. Polis, iddiaları araştırdığını duyurdu.

6 Ocak’ta, yerel saatle 22.00 sularında meydana geldiği belirtilen ve birden fazla kişinin dahil olduğu düşünülen olayın, merkezin ortak kullanım alanında yaşandığı ifade edildi. Küçük çocuğun milliyeti açıklanmazken, The Local’a konuşan Başkomiser Bjorn Kare Dahl, “Henüz şüpheli yok. En kötü senaryoyu ele alarak olayı araştırıyoruz. Eğer korktuğumuz gibi bir tecavüz vakasıysa bu çok ciddi bir olay. Ancak henüz kesin olarak bilmiyoruz” dedi. Dahl, olayla ilgili birkaç kişinin sorgulandığını da sözlerine ekledi.

Sığınmacı merkezinin sözcüsü Lars Petter Einarsson, iddialardan haberdar olduklarını söyledi ve konunun açığa kavuşması için yetkililerle işbirliği içinde olduklarını kaydetti.