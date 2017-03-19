T24 LogoT24 Logo
Dünya

Norveç'te su ürünleri şirketleri işçilerine milyonluk ikramiye

Norveç’te su ürünleri şirketleri çalışanlarına milyonlarca kron ikramiye verecek

19 Mart 2017 18:38

Norveç'te su ürünleri şirketlerinden Nova Sea 250 çalışanına vereceği bu yılki toplam ikramiye tutarı 50 milyon Norveç Kronu (5,5 milyon Euro) olacak.

Nova Sea su ürünleri şirketi işçilerinin hesaplarına yatmaya başlayan 200 bin kron (22.000 Euro) tutarındaki ikramiyeler ise çalışanların şirket içindeki görevlerine bakılmaksızın her biri için eşit olacak.

DHA'nın haberine göre Norveç genelinde somon balığı üretiminin 2016 yılında, bir önceki yıla göre daha düşük gerçekleşmesine karşın toplam ihracat rakamı yüzde 29 oranında (1,5 milyar Euro) artarak 6,7 milyar Euro düzeyine yükseldi.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi ihracat rakamlarındaki artışın uluslararası pazarlarda somon balığı fiyatının yükselmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Nova Sea şirketi çalışanlarına ikramiye dağıtan tek su ürünleri şirketi değil. Norveç’in en büyük 20 su ürünleri şirketine yöneltilen sorulara gelen cevaplara göre, ikramiye dağıtım biçimi farklı da olsa hemen şirketlerin çoğunluğu 2016 yılı karlarından önemli bir bölümünü çalışanları ile paylaşacağını belirtiyor.

ETİKETLER

işçilere ikramiyeNorveçsomonsu ürünleri şirketibalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24