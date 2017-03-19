Norveç'te su ürünleri şirketleri işçilerine milyonluk ikramiye

Norveç'te su ürünleri şirketlerinden Nova Sea 250 çalışanına vereceği bu yılki toplam ikramiye tutarı 50 milyon Norveç Kronu (5,5 milyon Euro) olacak.

Nova Sea su ürünleri şirketi işçilerinin hesaplarına yatmaya başlayan 200 bin kron (22.000 Euro) tutarındaki ikramiyeler ise çalışanların şirket içindeki görevlerine bakılmaksızın her biri için eşit olacak.

DHA'nın haberine göre Norveç genelinde somon balığı üretiminin 2016 yılında, bir önceki yıla göre daha düşük gerçekleşmesine karşın toplam ihracat rakamı yüzde 29 oranında (1,5 milyar Euro) artarak 6,7 milyar Euro düzeyine yükseldi.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi ihracat rakamlarındaki artışın uluslararası pazarlarda somon balığı fiyatının yükselmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Nova Sea şirketi çalışanlarına ikramiye dağıtan tek su ürünleri şirketi değil. Norveç’in en büyük 20 su ürünleri şirketine yöneltilen sorulara gelen cevaplara göre, ikramiye dağıtım biçimi farklı da olsa hemen şirketlerin çoğunluğu 2016 yılı karlarından önemli bir bölümünü çalışanları ile paylaşacağını belirtiyor.