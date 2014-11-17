Norveç'te siyasetçinin çıplak pozları tartışma yarattı

Norveç'te merkez partili Lise Marie Sommerstad'ın çırılçıplak soyunarak kameraların karşısına geçmesi tartışmalara yol açtı.

Çıplak pozları fotoğraf yarışmasında yılın fotoğrafı ödülüne aday gösterilen 23 yaşındaki Merkez partili Lise Marie Sommerstad, VG gazetesine yaptığı açıklamada çıplak poz vermekten büyük zevk aldığını belirterek "Birçok insan resimlerimin photoshop olduğunu sanıyor ve bir kadının vücudu böyle olamaz diyorlar. Ama resimlerdeki vücut benim vücudum ve photoshop değil. Vücudumu yaratan fotoğrafçı değil benim. Çünkü çok spor yapıyorum. Vestfold bölgesinde merkez Partiden aday olduğumda başladığım çıplak poz vermeye devam ediyorum ve bundan zevk alıyorum" dedi. Sommerstad, her kadının vücudunun kendine göre güzelliği olduğunu söyledi.

'Politikacı politika ile ilgilenmeli'

Sommerstad'ın soyunması ise bazı siyasiler arasında tartışma yarattı. Bazı politikacılar, Sommerstad'ın cesur davrandığını belirtirken, Liberal Partili Rebekka Borsch, Lise Marie Sommerstad'ın çıplak poz vermesini eleştirerek, politikacıların sadece politika ile ilgilenmeleri gerektiğini savundu. Soyunan politikacılar, verdikleri pozlarda "insanların daha önce hiç görmedikleri şeyleri değil, gördükleri şeyleri sergilediklerini" söylediler.

Geçtiğimiz hafta da Aralarında Liberal Parti Milletvekili Fatma Yeliz Öktem'in de bulunduğu Danimarkalı politikacılar kameralar karşısına geçerek modellik yapmışlardı.