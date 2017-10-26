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Dünya

Norveç'te Rus helikopteri denize düştü

Helikopterde 8 kişinin bulunduğu bildirildi

Fotoğraf: Arşiv

26 Ekim 2017 20:26

Norveç Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin Twitter’dan bildirdiğine göre, 8 kişiyi taşıyan Rus helikopteri Barentsburg yakınlarındaki denize düştü.

Açıklamada, “8 kişiyi taşıyan bir Rus helikopteri Barentsburg’dan 2-3 kilometre uzakta denize düştü. Kurtarma Koordinasyon Merkezi, kurtarma operasyonu koordine ediyor, henüz bir ayrıntı yok” denildi.

Helikopterin Rusya’nın Piramida yerleşim biriminden Norveç’in Barentsburg kentine seyreden bir helikopter olduğu ve yerel saat ile 15:35’de düştüğü belirtiliyor.

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