Norveç'te polis bir yılda sadece 2 kez silahını ateşledi

Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'te geçen ay yayınlanan istatistiklere göre 2014 yılında polis, sadece iki kez silahını ateşledi. İki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı. Ülkede 2013 yılında da ülkede polis sadece üç kez silahını kullandı.

Norveç basınında yer alan haberlere göre 2014 yılında ülkede polis yalnızca 42 vakada silahını çıkardı. İstatistiklere göre bu rakam son 12 yılın en düşüğü.

Ülkede 12 yıl boyunca polis kurşunuyla hayatını kaybeden sadece 2 kişi bulunuyor.

Norveç'te Utoya katliamının yaşandığı 2011 senesinde bile polis tüm yıl boyunca sadece bir kez silahını ateşlemiş.

Utoya adasında düzenlediği silahlı saldırıda 32 yaşındaki Norveçli Anders Behring Breivik 85 kişiyi öldürmüştü. Müebbet hapis cezasının bulunmadığı ülkede Breivik halen hapiste tutuluyor.