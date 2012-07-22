Norveç'te katliam kurbanları anılıyor

Norveç'te başkent Oslo ve Utoya adasında 77 kişinin öldüğü 242 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıların birinci yıldönümü dolayısıyla anma törenleri düzenleniyor.



Norveç, bir yıl önce başkent Oslo'da patlayan bir bomba ve ardından Utoya adasındaki katliam ile sarsıldı.

Aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in bir araca yerleştirdiği bombanın patlamasıyla Oslo'da sekiz kişi hayatını kaybederken; Breivik, Utoya'da İşçi Partisi gençlik kollarının yaz kampında 69 kişiyi öldürdü. Kurbanların arasında Gaziantepli Gizem Doğan da bulunuyordu.

Katliamların birinci yıl dönümünde Oslo ve Utoya adasında kurbanlar anılıyor.

Törenler, Başbakan Jens Stoltenberg ve Kral V. Harald'ın, Oslo'da bombalı saldırının düzenlendiği yere çelenk koymasıyla başladı.

Stoltenberg, saldırıya kadar kendi çalışma ofisinin de bulunduğu binanın önünde yaptığı konuşmada, saldırganın hedefine ulaşamadığını belirtti.

Başbakan, "Bombasıyla mermileriyle Norveç'i değiştirmek istiyordu. Ancak Norveç halkı, kendi değerlerine sahip çıkarak ona cevap verdi" diye konuştu.

Kurbanların yakınları, Başbakanın da bir konuşma yapacağı Ütoya adasında toplandı. Akşam ise Oslo'da geniş katılımın beklendiği anma konseri olacak.

Akıl sağlığı ile ilgili farklı bilirkişi raporları bulunan Breivik, suçunu itiraf etmişti. Mahkeme, Breivik hakkındaki kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak. Norveç'te idam veya müebbet hapis cezaları yok.

Breivik'in en fazla 21 yıl hapse çarptırılabileceği belirtiliyor.