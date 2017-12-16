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Spor

Norveç’te, kadın ve erkek milli futbol takımları eşit ücret alacak

Erkek futbolcular, kadınlarla eşit para kazanmayı kabul ederek aldıkları ücrette indirimi kabul etti

16 Aralık 2017 14:18

Norveç, tarihi bir karara imza attı. Norveç Milli Futbol Takımı'nda forma giyen kadın ve erkek futbolcular yapılan anlaşmaya göre federasyondan eşit ücret kazanacak.

İmzalanan anlaşmaya göre Norveç’te milli takımda forma giyen erkek ve kadın futbolculara eşit ödeme yapılacak. Kadın-erkek eşitsizliğine karşı önemli bir adım atan Norveç’te erkek futbolcular aldıkları ücrette indirime gitmeyi kabul ettiler.

Yeni anlaşmaya göre Norveç Milli Futbol Takımı’nda forma giyen kadın ve erkek futbolcular federasyondan 610 bin Euro kazanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Norveç Kadın Milli Takımı kaptanı Maren Mjelde, “Norveç kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu anlaşma uluslararası takımlar için tarihi ve Norveç futbolu için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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