-Norveç'te İşçi Partisi kazandı OSLO (A.A) - 13.09.2011 - Norveç'te savaş dışında tarihin en ağır katliam acısını yaşanan iktidardaki İşçi Partisi, belediye seçimlerinde yüzde 33'lük seçim zaferi elde etti. Devlet televizyonu NRK'nın bildirdiğine göre, 1991'den beri en geniş katılımın olduğu seçimde Başbakan Jens Stoltenberg'in İşçi Partisi yüzde 33,1 oranında oy aldı; muhalefetteki geleneksel rakip Muhafazakar Parti yüzde 26,8'de kaldı. İşçi Partisi, 22 Temmuz tarihinde başkent Oslo'nun kuzeyinde tatlısu fiyordu Tyrifjord'un Ütöya adasında 600 öğrencinin katılımıyla kamp toplantısı yaparken, bu ada, başkent Oslo'da hükümet binaları önünde bombalı otomobille 8 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in katliamına sahne oldu. Breivik (32), İşçi Partisi'nin uzun dönemler lideri ve BM Dünya Sağlık Örgütü'nün eski başkanı Gro-Harlem Brundtland'ı öldürmek üzere Ütöya adasına geldi. Bir saat farkla Brundtland'ı kaçıran Breivik burada, polis-ilkyardım kisvesiyle 69 kişiyi katletti. 77 insanı 2 saat içinde tarihinde görülmedik terörle kaybeden Norveç'te İşçi Partisi'nin seçim zaferi için Başbakan Stoltenberg, kesin sonuçlar alınmadan, ''Zaferi kazandık. Çünkü yola çıktık bitirdik'' dedi.