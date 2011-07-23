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Dünya

NORVEÇ'TE HÜKÜMET ACİL TOPLANIYOR OSLO (A.A)

23 Temmuz 2011 00:51

-NORVEÇ'TE HÜKÜMET ACİL TOPLANIYOR OSLO (A.A) - 22.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde düzenlenen bombalı saldırı ve iktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kollarının Oslo yakınındaki toplantısında yapılan silahlı saldırıdan sonra hükümetin acil toplanacağı bildirildi. Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, devlet televizyonu NRK'ya yaptığı açıklamada, saldırılardan sonra hükümetin bu akşam toplanacağını belirtti. Stoltenberg, bugün birçok bakanın biraraya geleceğini, yarın da parti liderleriyle görüşeceğini söyledi. Başbakan Stoltenberg'in bulunduğu yer gizli tutuluyor.

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