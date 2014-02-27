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Dünya

Norveç'te her 10 kadından biri tecavüze uğruyor

Norveç'te yapılan araştırmalar sonucu Tıbbi tedaviler ve muayenelere göre her 10 kadından biri tecavüze uğramış

27 Şubat 2014 11:47

Norveç Adalet Bakanı Anders Anundsen, Sağlık Bakanı Bendt Höje, Çocuk ve Eşitlik Bakanı Solveig Horne tarafından açıklanan rapora göre, her 10 Norveçli kadından birinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Norveç'te Ulusal Şiddet ve Travmatik Stres Çalışmaları Merkezi (NKVTS) tarafından yapılan araştırma sonuçlarını Adalet Bakanı Anders Anundsen, tarafından açıklandı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Anundsen, "Tıbbi tedaviler ve muayenelere göre her 10 kadından biri tecavüze uğramış. Tecavüze uğrayan her üç kadından biri yaşadığı olayı sakladığı için bu konuda tam bilgi edinmek olukça zor. Tecavüze uğrayan kadınlar bunu yakınlarına ve arkadaşlarına anlatmak istemiyorlar. Araştırma, yapılan tedaviler, suç duyuruları psikolojik destek çalışmalarından yola çıkılarak yapıldı" dedi.

Araştırma yapılırken, soru yöneltilen erkeklerden yüzde 1,1’i, kadınlardan yüzde 9.4’ü tecavüze uğradığını açıkladı. Araştırma raporuna göre, tecavüze uğrayan her 10 kadından 4’ü, olay nedeniyle sakat kalmak ve ölmekten korktuğunu belirtirken, her 10 kadından 3’ü fiziksel zarar gördüğünü söyledi. Yine aynı rapora göre, tecavüze uğrayan kadınların yüzde 9’u tedavi yolunu tercih ederken, yüzde 29’u ise kimseye anlatmamayı tercih etti.

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