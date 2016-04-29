Norveç'te helikopter düştü; 11 kişi hayatını kaybetti

Norveç'in batı kıyıları açıklarında, 13 kişi taşıyan bir helikopter düştü. Arama-kurtarma ekiplerinin 11 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, helikopterin Kuzey Denizi'ndeki Gullfaks B petrol ve doğalgaz platformundan dönüş yaptığı sırada düştüğü açıklandı. Gullfaks B platformunu işleten Statoil şirketi, kendi arama-kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdiğini belirtti.

Polis, henüz kazadan kurtulan kimseye ulaşılamadığını açıkladı.





Bergen Emniyeti Sözcüsü Morten Kronen, helikopterin tamamen parçalandığını söyledi.



Norveç gazetesi Verdens Gang'a konuşan Rebecca Andersen adlı bir görgü tanığı, helikopterin pervaneleri koptu ve üzerimize doğru gelmeye başladı. Ardından da çok güçlü bir patlama duyduk" dedi.