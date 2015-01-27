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Dünya

Norveç'te hayvan hakları genelgesi; köpekler en az üç kez gezdirilecek, kediler ensesinden tutulmayacak

Norveç Sağlık Bakanlığı'nın hayvan hakları genelgesine göre, köpekleri olanlar günde en az üç kez gezdirme zorunlu tutuldu

27 Ocak 2015 21:15

Norveç Sağlık Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir genelge yayımladı. Kurallara uymayanlara para cezaları verilecek ve haklarında dava açılabilecek.

Ev hayvanı besleyenlerin daha iyi kontrol ve denetimi Gıda Maddeleri ve Hayvan Sağlığı Kontrol Dairesi tarafından sağlanacak. 

Gıda Maddeleri ve Hayvan Sağlığı Kontrol Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Ole Fjetland, “Norveç olarak hayvan haklarını en iyi şekilde koruyan ülke olmak istiyoruz" dedi. Ole Fjetland, kurallara uymayan hayvan sahiplerinin para cezası alabileceklerini haklarında suç duyurusunda bulunulması durumunda da dava açılabileceğini söyledi.

Genelgede yer alan kurallardan bazıları şöyle

Kediler vurulmayacak, dövülmeyecek, ensesinden, derisinden veya kuyruğundan tutulmayacak, evde yalnız bırakılıp seyahate çıkılmayacak. 

Köpeklerin çok küçük alanlarda bulunması önlenecek. 

Bulunduğu yer köpeğin kendi büyüklüğünden daha büyük, ayağa kalkıp yatabilecek, dolaşabilecek büyüklükte olacak.

Her zaman içinde su dolu bir kabı olacak, günde en az üç kez gezdirilecek.

 

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