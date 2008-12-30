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Dünya

Norveç'te fuhuş yasağı geliyor

Norveç'te 1 Ocak'tan itibaren, para karşılığı bir kadınla yatan erkeğe, 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve para cezası verilebilecek

30 Aralık 2008 02:00

Norveç hükümeti, İsveç'i örnek olarak, fuhşa yasak getiriyor. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Norveç'te para karşılığı bir kadınla birlikte olan erkeğe, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve para cezası verilebilecek.

106 yıldır fuhşun serbest olduğu Norveç, kararında, 1999'da fahişelik ve fuhşu yasaklayan İsveç'i örnek aldı. Ülke içinde fuhuş yasaklanırken, yurtdışında fuhşa karışan Norveçliler de aynı şekilde cezalandırılabilecek.

Fuhuş yapan kadınlara yardım amacıyla çalışan Oslo'daki Kadın Evi'nin yetkilisi Olav Legdene, "sokakta fuhuş yapan kadınların yarısının doğu Avrupa ülkelerinden geldiğini, yüzde 40'ını da Nijeryalıların oluşturduğunu" kaydetti.

Legdene, merkez olarak bu kadınlara yardım etmeye çalıştıklarını, Norveç hükümetinin de aynı amaç için yaklaşık 1 milyon Euro kaynak ayırdığını belirtti.

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