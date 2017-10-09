Norveç’te erkek futbolcular kadınlar ile eşitlik için ücretten fedakarlık yaptı

Elif Akdoğanbulut / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Norveç\'te erkek futbol takımı, ücretlerin yeniden yapılandırılması ve kadın futbol takımı ile aralarındaki eşitsizliğin kaldırılması için \"para kesintisini\" kabul etti.

Dünyada ilk kez yapılan bu yeni düzenlemeye göre, Norveç\'te tüm milli futbol oyuncuları ülkelerini temsil ederken artık aynı ücreti alacaklar.

Norveçli kadın futbol oyuncusu Caroline Graham Hansen, Norveç Erkek Futbol Takımı’na kadın sporcular için attıkları bu adımdan dolayı teşekkür etti. Hansen, sosyal medyada paylaştığı gönderisinde şunları söyledi:

\"Bu, belki sizin için küçük bir adımdı. Fakat bu eşitlik bizim için, takımımız için ve erkeklerle aynı sporu yapmalarına rağmen daha düşük ücret alan tüm kadın sporcular için çok anlamlı. Eşitliği herkese gösterdiğiniz ve hayallerimizin peşinden gitmemizi kolaylaştırdığınız için hepinize teşekkürler!\"

Norveç Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama, büyük bir övgüyle karşılandı. Norveçli oyuncu Stefan Johansen, \"Her şey olması gerektiği gibi oldu. Biz Norveç futbolunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu yolda kadınlarla eşit öneme sahibiz\" dedi. (Fotoğraflı)