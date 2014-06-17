Norveç'te cami imamına baltalı saldırı

Oslo'nun Grönland semtinde dün geç saatlerde meydana geldi.

Yatsı namazını kıldırmak üzere evinden Norveç'in en büyük camisi olan Merkez Cemaat-e Ehl-i Sunnet Camisi'ne yürüyen imam Nehmat Ali Shah, yüzü maskeli bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırıdan sonra hastaneye kaldırılan Shah'ın durumunun, iyiye gittiği belirtildi.

Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan cami yönetimi başkanı Nadeem Sarwar, akşam namazından sonra evine giden imamın, yatsı için dönerken saldırıya uğradığını bildirdi. Shah'ın kimse ile sorunu olmadığını ifade eden Sarwar, failin bir an önce yakalanmasını beklediklerini söyledi.

1977 yılında kurulan Merkez Cemaat-e Ehl-i Sunnet Derneği, 5 binden fazla üyesiyle Norveç’in en güçlü Müslüman örgütlenmesi olarak biliniyor. İmam Nehmat Ali Shah, ülkede yaşayan Pakistanlılar başta olmak üzere, bütün Müslümanlar arasında sevilen ve saygın bir isim olarak kabul ediliyor.

Söz konusu caminin önüne 7 ay önce de domuz başı atılmış ancak faili tespit edilememişti.