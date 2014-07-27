Norveç'te Bergen kentinin hava sahası uçuşlara kapatıldı

Olası terör eylemi tehdidiyle iki gün önce güvenlik alarmı verilen Norveç'te, ülkenin ikinci büyük kenti Bergen'in hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Norveç Polis İstihbaratı (PST) Şefi Benedicte Björnland, Adalet Bakanı Anders Anundsen ve Polis Teşkilatı Müdürü Vidar Refvik, önceki gün Oslo'daki Adalet Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek, ülkede ciddi bir terör saldırısı beklendiğini açıkladıktan sonraki gelişmeler günlük hayatı daha çok etkilemeye başladı.

İlk olarak Kraliyet Sarayı, Oslo Belediyesi binası ve Yahudi Müzesi'nin ziyarete kapatılmasının ardından farklı önlemler alınmaya devam ediliyor.

Bugün alınan yeni tedbirlerden biri ülkenin ikinci büyük şehri olan Bergen'in hava sahasının uçuşlara kapatılması oldu. Bergen'de yarın gerçekleştirilecek olan yelken yarışları "The Tall Ships Races" nedeniyle yarım milyon ziyaretçinin şehri ziyaret etmesinin beklendiğini açıklayan polis yetkilileri, şehir merkezinin üstünden gerçekleşecek olan uçuşların yasaklandığını açıkladı. Bu şekilde uçaklar şehir merkezinin dışında bulunan havalimanına rotalarını değiştirerek ulaşabilecek. Yasağın polis, askeri ve sağlık helikopterleri için geçerli olmadığı açıklandı.

Futbol da zora girdi

Norveç'te 1972 yılından bu yana organize edilen Norway Cup futbol turnuvası da terör alarmından etkilendi.

Bazı futbol kulüpleri turnuvaya katılmayacaklarını duyururken yetkililer turnuvanın iptal edilmeyeceğini açıkladı. Bin 400'den fazla takımın katıldığı ve dünyanın en yüksek katılımlı turnuvalarından biri olarak kabul edilen etkinliğe kaç takımın katılmayacağını bildirdiği konusunda organizatörler tam bir sayı vermiyor.

Öte yandan sınır geçişlerinde sıkı önlemler de dikkati çekiyor. Cuma günü akşam saatlerinde alınan karar gereği ülkeye giriş ve çıkış yapan bütün yolcuların yanlarında pasaport taşımaları şart koşuldu. Bu tedbir öncesinde çok nadir gerçekleşen kimlik kontrolleri bu şekilde herkese uygulanacak. Çoğu Norveç vatandaşının özellikle İskandinavya ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretler esnasında böyle bir uygulamaya tabi tutulmadıkları ülkede, şimdi giriş ve çıkışlarda uzun kontrol sıraları oluşmuş durumda.

Çöp kutularına tedbir

Bu arada Oslo polisi son olarak önlemlerine bir yenisini ekledi ve ülkenin en büyük tren garı olan Oslo Tren İstasyonu'nda bulunan çöp kutularını plastik poşet ile kaplayarak çöp kutularına bomba bırakılması ihtimaline karşı kutuların kullanımını engellemeye dönük tedbir aldı. Ancak vatandaşlar bu uygulamaya anlam veremedi ve çöp kutularının bazılarının poşetleri yırtılarak kullanılmaya devam edildi.