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Dünya

Norveç'te 77 kişiyi öldüren zanlı üniversiteli oldu!

Anders Behring Breivik, Norveç'te düzenlediği saldırılar nedeniyle 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

17 Temmuz 2015 20:19

Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik, Oslo Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi Bölümü'ne kabul edildi. Breivik'in üniversiteye kabul edilmesi, ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hürriyet 'te bulunan habere göre, Norveç'te 2011 yılının temmuz ayında düzenlediği iki saldırı ile 77 kişiyi öldüren ve 242'yi yaralayan Anders Behring Breivik, 36 yaşında lise diplomasını alarak üniversite eğitimine başlamak için Oslo Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'ne başvurmuştu. Üniversite kararını verdi ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Norveçli Anders Behring Breivik, Oslo Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Bölümü'ne kabul edildi. 36 yaşındaki mahkûmun eğitim için hapisten çıkarılmayacağı belirtildi.

 

Üniversiteden açıklama

 

Rektör Ole Petter Ottersen bugün yaptığı açıklamada, “Norveç hapishanelerinde yatan tüm mahkûmların, giriş koşullarını sağladıkları takdirde yükseköğrenim görme haklarının olduğunu” söyledi.

 

Norveç'te tartışma başladı

 

Breivik’in iki yıl önce aranan nitelikleri sağlayamadığı gerekçesiyle üniversiteye yaptığı başvuru reddedilmişti. Üniversitenin bu karar değişikliğine neyin neden olduğu ise bilinmiyor. Breivik’in üniversiteye kabul edilmesi, ülkede tartışma yarattı.

 

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