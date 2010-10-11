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NORVEÇLİ TOP MODELDEN DARP İDDİASI ALANYA (A.A)

11 Ekim 2010 22:25

-NORVEÇLİ TOP MODELDEN DARP İDDİASI ALANYA (A.A) - 11.10.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Norveç uyruklu top model, bir butikte tezgahtar tarafından darp edildiğini iddia ederek polise başvurdu. Edinilen bilgiye göre, Alanya'ya tatile gelen top model Janis Maria Wilson (25), annesi Adriana Wilson ile fermuarı bozulan pantolonu iade etmek için gittikleri butikte iş yeri sahibi ve tezgahtar tarafından darbedildiğini öne sürerek polise şikayette bulundu. Karakol çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan model, iki gün önce bir butiğe gittiklerini ve pantolon satın aldıklarını, fermuarının bozuk olduğunu farkederek bugün iade için butiğe gittiklerini ve burada tezgahtar S.G tarafından darp edildiğini öne sürdü. Tezgahtar S.G'nin kendisini yere yatırdığını ve yüzünü tekmelediğini ileri süren model, yüzündeki ve vücudundaki morluklar nedeniyle defilelere çıkamayacağını söyledi. İş yeri sahibi Y.G, 20 yıldır Alanya'da esnaflık yaptığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirtti. Y.G, iddiaların doğru olmadığını söyledi. Tezgahtar S.G (35) ise, modelin, iki gün önce butiğe geldiğini ve elbise seçtiğini, elbiseleri beğenmediğini söyleyerek butikten ayrılan Wilson'un daha sonra annesiyle yeniden gelerek, elbiselere bakmak istediğini söylediğini anlattı. Wilson'a beş elbise verdiğini, kabine giren modelin kabinden 4 elbiseyle çıktığını ileri süren S.G, elbiselerden birisinin eksik olduğunu söylemesi üzerine anne-kız tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp nedeniyle iki gündür işe gidemediğini ve polise de başvurmadığını belirten S.G, ''Olayın şokundan halen çıkamadım ve iş yerime gidemiyorum'' dedi.  Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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