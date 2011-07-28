Norveçli siyasetçi Kutan: Ya Müslüman çıkarsa diye çok korktuk

T24

Norveçli olması çok rahatlattı



Ülkenin masumiyeti kayboldu

Aşırı sağ internetten besleniyor

Norveç’te cuma günü 76 kişinin ölümüyle sonlanan iki saldırının arkasında tüm dünya önce radikal İslamcı bir örgütün olduğunu düşündü fakat saldırganın Norveçli bir Hıristiyan olduğunun ortaya çıkmasıyla Avrupa’da yaşayan Müslümanlar derin bir nefes aldı, gözler yükselen aşırı sağa çevrildi. Norveç Sosyalist Sol Parti milletvekili adayı, Türk asıllı Gülay Kutal da saldırının ardından Milliyet’e yaptığı açıklamalarda, “saldırının arkasından bir Müslüman’ın çıkmasından korktum” dedi ve bu saldırıların Norveç ile orada yaşayan Müslümanlar’ı nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.- Saldırganın Müslüman olmasından korktuk. Aklıma ilk gelen olasılık saldırganın Müslüman olduğuydu. 1-2 saat boyunca, olay anlaşılana kadar böyle bir üzüntü ve korku içerisinde yaşadım. O sırada görüştüğüm Türkler de aynı korku içerisindeydi. O, 1-2 saat içerisinde Müslümanların, Türklerin arkasından da laf atılmış.- Eğer bu saldırının altından bir Müslüman çıksaydı kendimizi bambaşka bir krizin içerisinde bulacaktık. Saldırganın bir Norveçli olduğunun anlaşılması ile Müslümanlar arasında bir rahatlama oldu. Sadece Türkler değil aslında Norveçliler de “iyi ki saldırgan bizim içimizden biri” dediler. Çünkü eğer saldırgan Müslüman çıksaydı, bu ülkede bir başka kaos ortamı yaratacaktı.- Türkler her ne kadar saldırganın Müslüman çıkmaması ile rahatlamış olsa da bu sefer de daha önceden olmayan bir endişe ortaya çıktı. Eylem tek kişilik görünse de arkasında bir oluşum var ve bu da Türkler arasında bir tedirginlik yaratıyor.- Artık Avrupalı “Her Müslüman terörist değildir ama her terörist Müslümandır” söyleminden vazgeçecek.- Norveç barışçıl ve sakindi, buna vahşi bir darbe indi, hiçbir şey artık aynı olmayacak. O bakirlik, masumiyet bir anda kayboldu.- Avrupa’da aşırı sağın yükselmesini internetle beraber, popülist sağın ırkçı söylemi de körükledi. Aşırı sağın teröre dönüşmesini engellemek için sanal alemde Müslüman karşıtı, faşist söylemler denetlenmeli ve sağcı politikacılar yorumlarında nefreti tırmandırmamalılar.- Eğer polisin ihmali varsa bunun sebebi genel kanıdır. Kimse sağdan gelecek bir terör beklemiyordu, herkes İslami teröre yoğunlaşmıştı, eğer bir önlem alınmadıysa bu yüzden alınmadı.- 1.5-2 ay içerisinde İşçi Partisi’nin gençlik kollarına katılımın rekor seviyeye ulaşacağını ve seçimlerde sol partilerin oylarının artacağını tahmin ediyorum.Oslo’da bir camiyi ziyaret eden Norveç Veliaht Prensi Haakon, olayın ilk günü Müslümanlardan şüphelenil-mesinden üzüntü duyduğunu söyledi.