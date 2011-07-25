Norveçli saldırgan katliamı kabul etti!

T24 - Norveç'te 93 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik'in ilk duruşması sona erdi. Duruşmanın yaklaşık 35 dakika sürdüğü ve Breivik'i taşıyan aracın mahkeme binasından ayrıldığı belirtildi. Breivik, saatler süren sorgulamasında katliamı itiraf etti ancak suçsuz olduğunu öne sürdü.



Bir mahkeme yetkilisi, duruşmanın sona erdiğini, salonda kimsenin kalmadığını bildirdi. Basına kapalı yapılan duruşmayla ilgili olarak hakimin bir karar vereceğini ve kararı bugün açıklayacağı ifade edildi.





Breivik eylemi neden gerçekleştirdiğini anlatmak için duruşmaların açık yapılmasını istemesine rağmen, Norveçli savcılar duruşmanın kapalı olmasını talep etmişlerdi.



"Lanet vatan haini" diye bağıran protestocuların, Breivik'in mahkemeye getirildiği aracı durdurmaya çalışarak aracın camlarına vurduğu, aracın polisin müdahalesiyle yoluna devam edebildiği belirtildi.



Bir protestocu, mahkemenin çevresinde toplanan herkesin Breivik'in ölmesini istediğini söyledi.



Öte yandan Polonya savcılığı, saldırılarda muhtemel Polonya bağlantısını araştırdığını, ancak bununla ilgili olarak henüz suçlanan ya da gözaltına alınan kimsenin olmadığını bildirdi.



Polonya'nın güneyindeki Wrovlaw kenti savcılığı sözcüsü Malgorzata Klaus, Norveç polisinin talebi üzerine muhtemel bağlantıyı incelediklerini söyledi, ancak soruşturmanın selameti için ayrıntılı bilgi veremeyeceğini belirtti.



Polonya devlet televizyonu da polisin Norveç'teki saldırılarla ilgili olarak bir kişiyi sorguladığını duyurdu.



Bu kişinin internet üzerinden kimyasal madde ticareti yapan bir şirketin sahibi olduğu kaydedildi.





Ölenler için saygı duruşu



İnternette kendisine ait olduğu öne sürülen yüzlerce sayfalık bir metinde çok kültürlülük anlayışı nedeniyle Batılı liderleri suçlarken, aşırı sağcı, dinci ve İslam karşıtı analizler yapıyor.



Olayın şokunu hala atamayan Norveç halkı bugün yerel saatle 12'de ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuna katılacak.



Duruşma da saygı duruşunun hemen ardından başladı.



Bu arada polis saldırganın, vücudun içinde parçalanmak üzere tasarlanmış, en ağır yaralara yol açan dom dom kurşunu kullandığını bildirdi.



Polis, ''Bu mermilerin daha çok vücudun içinde patladığını, merminin bütün enerjisinin dokunun içinde biriktiğini ve çok büyük iç hasara yol açtığını'' vurguladı.



Breivik, Facebook sayfasında kendisini 'Hristiyan, muhafazakar ve milliyetçi' olarak nitelendiriyor.

Anders Behring Breivik'in saldırıları 2009 sonbaharından bu yana planladığı bildirildi.

Breivik, saldırılardan önce internette yayımladığı 1500 sayfalık günlüğünde, terörün kitleleri uyandırma aracı olduğunu savunuyor.



İngilizce yazılan ve "Bir Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi-2083" başlıklı günlüğe "Andrew Berwick" olarak imza atan Breivik, günlüğünün bir bölümünde, Norveçli ve gerçek adının Anders Behring Breivik olduğunu yazıyor.



