Norveçli katil: Ölen 8 kişi için özür dilerim!

Norveç’te düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi katleden aşırı sağcı terörist Anders Behring Breivik, Oslo’daki bombalı saldırı kurbanları için özür dileyebileceğini söyledi. Breivik, Utoya'daki katliam hakkında duyanları şaşkına çeviren açıklamalar yaptı.

Oslo’da Terör Mahkemesi’nde yargılanan Breivik, bugün son kez ifade vermek için yargıç karşısına çıktı. Breivik, 22 Temmuz 2011 günü düzenlediği ilk saldırıda, Oslo’nun merkezinde patlayan bombanın kurbanı olan sekiz “masum” insanı öldürdüğü için özür dilemeyi düşündüğünü ifade etti.

Breivik, Utoya adasında öldürdüğü, çoğu gençlerden oluşan 69 kişi için aynı ifadeyi kullanmadı.

Norveçli katil, “Oslo'daki kamu binasında ölen ve yaralananlar için büyük bir özür dilemek isterim. Çünkü onlar sadece olay yerinden geçen, politikayla bağları olmayan kişilerdi” dedi.

Breivik, en son duruşmada, gerçekleştirdiği saldırıları savunmuş, "ne kadar trajik ve barbarca" görünse de "gerekli olduğunu" söylemişti.

'Utoya beyin yıkama kampıydı'

Oslo’daki patlamada hayatını kaybeden bir bar işletmecisinin ailesinden özür dileyen Breivik, “saldırıda sivilleri öldürmek gibi bir niyetinin bulunmadığını” söyledi.

Savcının, benzer bir özrü Utoya adasında ölenler için de dileyip dilemediğini sorduğu Breivik, “Hayır.. Utoya politik bir beyin yıkama kampıydı” dedi.

Gerçekleştirdiği katliamın gerekli olduğunu savunan Breivik, “Benim açımdan tek farkı, bir tercih yapmam gerektiğiydi” dedi.

Terör eylemlerinin sorumluluğunu kabul eden ancak suçlu olduğunu reddeden Breivik, “öldürdüğü kişilerin göçmenliğe kucak açarak ülkelerine ihanet ettiğini” söyledi.

Savunma avukatlarının bile Breivik’in aklanma ihtimalinin olmadığını bildiği davada, çıkacak en önemli karar, aşırı sağcı teröristin akli dengesinin yerinde olup olmadığı olacak.

Son derece sakin

Mahkemede son derece sakin tavırlarıyla dikkat çeken Breivik, 10 metreden daha yakın mesafede kurbanlarını öldürmek için tabanca kullandığını, mesafe daha fazlaysa tüfeğini tercih ettiğini anlattı.

Saldırıda öldürmekten vazgeçtiği bir adamı neden vurmadığı sorulan Breivik, “Surat ifadesi aşırı sağcı olduğuna dair izlenim veriyordu” cevabını verdi. Breivik, “Ona baktığımda kendimi gördüm... Sanırım bu yüzden onu vurmadım” dedi.

Breivik’in akli dengesinin yerinde olduğu kabul edilirse, Norveç yasaları altında en fazla 21 yıl hapis yatacak. Akli dengesinin bozuk olduğuna karar verildiği takdirde, psikoz tedavisi görecek ve topluma zararı dokunmayacağı bir noktaya geldiğine inanılırsa serbest bırakılacak.