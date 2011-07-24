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Dünya

Norveçli fail, İslam'a karşı savaş çağrısı yapmış

Oslo'da 92 kişiyi öldüren Norveçli zanlının Avrupa'yı İslamiyet'ten korunmak için savaşa çağıran bin 500 sayfalık bir manifesto yayınladığı ortaya

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - Oslo'da 92 kişiyi öldüren Norveçli zanlının Avrupa'yı İslamiyet'ten korunmak için savaşa çağıran bin 500 sayfalık bir manifesto yayınladığı ortaya çıktı.





Norveç'teki bombalı ve silahlı saldırılarıyla 100'e yakın kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in saldırıları 2009 sonbaharından bu yana planladığı bildirildi.


Breivik, saldırılardan önce internette yayımladığı 1500 sayfalık günlüğünde, terörün kitleleri uyandırma aracı olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük canavar olarak nitelendirilmeyi beklediğini belirtiyor.


AFP'nin ulaştığı günlükte Breivik'in kişiliğine de ilişkin birçok ayrıntı görülebiliyor.


Günlük, "Sanırım bu son girişim (internete) olacak. Bugün 22 Temmuz Cuma, saat 12.51" diye sonlanıyor.


İngilizce yazılan ve "Bir Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi-2083" başlıklı günlüğe "Andrew Berwick, Adaletsever Şövalyelerin Komutanı" olarak imza atan Breivik, günlüğünün bir bölümünde, Norveçli ve gerçek adının Anders Behring Breivik olduğunu açıklıyor.


Günlükte, başlıca hedefin sosyaldemokrat partinin yıllık toplantısı olduğunu yazan Breivik, Avrupa'da hedef alınacak ülkelerin de listesini yaptığı, ülkelerde yaşayan Müslümanların sayısına göre yapılan sıralamada Fransa'nın ilk sırada olduğu görülüyor.


Ayrıca dökümanlarda nasıl bomba yapılacağı da tarif ediliyor. 



YouTube'daki video


Ayrıca kendini Andrew Berwick olarak tanıtan bir kişinin YouToube'a 3 ay önce bir video eklediği de öğrenildi.


12 dakikalık videoya "Tapınak Şövalyeleri 2083" adı verildiği de yer alan bilgiler arasında.


Videonun YouTube tarafından cumartesi günü kaldırıldığı belirtiliyor. Ancak daha önceden videoyu izleyip indirenler farklı isimler altında videoyu yaymaya devam ediyor.


Videoda komünist yönetim, marksist düşünce yapısı eleştiriliyor ve Birleşmiş Milletlerin komünist bir yapı olduğu iddia ediliyor. Avrupa Birliği yerine "Eurabian Union" ifadesi kullanılıyor. Tarihte Müslümanlara karşı savaşmış Hıristiyan liderlerden örnekler veriliyor. Videonun sonlarına doğru Breivick'in fotoğrafı da görülüyor.



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