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Dünya

Norveçli El Kaide üyesinin Türkiye serüveni

Uygur asıllı Mikael Davud’un, El Kaide ile ilişkilerini Türkiye üzerinden yürüttüğü ortaya çıktı...

31 Ağustos 2010 03:00

T24 - Oslo’da geçen ay bomba hazırlarken tutuklanan El Kaide üyesinin örgütle bağlantısını, Türkiye’deki bir militan üzerinden kurduğu ortaya çıktı.

 

Norveç’in başkenti Oslo’da geçen ay El Kaide şüphelisi olarak yakalanan üç kişiden, Uygur asıllı Mikael Davud’un, El Kaide ile ilişkilerini Türkiye üzerinden yürüttüğü ortaya çıktı. Davud (39) Norveç’e 1999 yılında Birleşmiş Milletler (BM) mülteci programı ile geldi, sekiz yıl sonra da vatandaşlığa geçti. Davud Türkiye’ye ilk kez 2008 yılının sonbaharında, eşiyle beraber geldi. 


Pakistan’da kampa gitti

Associated Press (AP) ajansının araştırmasına göre Türkiye’de, El Kaide mensubu bir “kolaylaştırıcı” ile tanışan Davud, buradan Pakistan’ın Veziristan kentindeki El Kaide kampına geçti. Davud, Mayıs 2009’a kadar burada kaldı. Norveç’e dönmeden önce ise yine Türkiye üzerinden Pakistan’da orta düzey bir El Kaide yöneticisi olan Ahmad rumuzlu kişi ile Gmail üzerinden mailleşmeye başladı. 


Türkiye’de tutuklandı

Mesajları Amerikan yetkililer tarafından takip edilen Ahmad’ın, Davud ile olan mail trafiği fark edilince Norveçli yetkililere haber verildi. Davud, Haziran 2009’da Türkiye’den Norveç’e dönmesinden itibaren Norveç polisi tarafından takibe başlandı. Eylül 2009’da yeniden bir aylığına Türkiye’ye gelen Davud, burada polis tarafından gözaltına alındı. Ancak yine belirsiz bir nedenden serbest bırakıldı.  Davud Türkiye’de El Kaide şubesi yöneten bir kişiden dört pasaport fotoğrafı aldı. Tekrar Norveç’e döndüğünde buraya gelmek isteyen bir arkadaşına bunları ileterek kendine sahte pasaport edinmesini sağladı. Ahmad’la kasım ayında iletişimi kesti.


Tekrar gelecekti

Davud, Pakistan kontağını yitirdiği halde hareket planını durdurmadı. Dökümanlara göre, Davud yaz sonu bomba yapma hazırlığındayken yakalanmış olmasaydı, El Kaide ilişkili biriyle buluşmak için muhtemelen yeniden Türkiye’ye gelecekti. Davud’un Türkiye’deki bağlantısının kimliğinin bilinidği, ancak bu kişinin bulunamadığı söyleniyor.




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